В ГУДАУТЕ НАШЛИ ДЕВОЧКУ, КОТОРАЯ УШЛА ИЗ ДОМА

Сухум. 17 февраля 2021г. Абхазия-информ. В результате проведения розыскных мероприятий 17 февраля найдена пропавшая накануне жительница г. Гудауты Диана Самава, 2006 г. р. (Апсадгьыл-инфо)

Как ранее сообщалось, девочка вышла из дома по улице В. Ардзинба 16 февраля около 10 часов утра и на связь более не выходила.

В поисках приняли участие сотрудники городских управлений и районных отделов внутренних дел, личный состав Центрального аппарата и СОБР МВД. Ребенок передан родителям, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.