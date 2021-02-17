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Абхазия Информ

СУХУМСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА ПОЛУЧИЛА ПОМОЩЬ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ В ГЕРМАНИИ

Новости Среда, 17 февраля 2021 12:14
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СУХУМСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА ПОЛУЧИЛА ПОМОЩЬ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ В ГЕРМАНИИ

Сухум. 17 февраля 2021г. Абхазия-информ. Представительство Абхазии в Германии организовало планетарную акцию по оказанию помощи нашей стране в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает Абхазское телевидение. 

 

На призыв помочь Абхазии откликнулись представители диаспоры Германии, Бельгии, Голландии, Турции. Как сообщила полномочный представитель МИД Абхазии в ФРГ Хибла Амичба, на первом этапе решено было оказать адресную помощь Сухумской инфекционной больнице. В медучреждение уже доставлена часть гуманитарного груза - оборудование для лаборатории. В ближайшее время должны поступить функциональные кровати.

Отметив значимость данной гуманитарной акции, Хибла Амичба выразила благодарность всем, кто принял в ней участие. «От имени представительство Республики Абхазия в ФРГ, выражаем благодарность нашей диаспоре, прежде всего диаспоре Германии, а также близлежащих стран, всем друзьям Абхазии, которые откликнулись на предложение оказать посильную помощь соотечественникам на родине в связи с сегодняшней непростой ситуации с коронавирусом. Мы обратились с этой идеей к представителям диаспоры, которые тут же поддержали ее. Руководитель культурного центра города Мёнхенгладбах Юсуф Мукба и его супруга очень помогли организационно. Мы все вместе распространили информацию со слоганом: «Протяни руку Абхазии». Совместно было решено на данном этапе оказать поддержку столице Абхазии, а именно сухумской инфекционной больнице», - сообщила Хибла Амичба.

И. о. главврача Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния в интервью Абхазскому телевидению выразил благодарность диаспоре в Европе за оказанную помощь.

«Хочу выразить огромную благодарность представительству Абхазии в ФРГ, лично Хибле Амичба, а также нашим соотечественникам, проживающим в Германии и близлежащих странах за оказанную нам помощь и поддержку. Благодаря им было приобретено лабораторное оборудование, реанимационные кровати, в том числе коагулометр, лабораторные реактивы, благодаря чему, несомненно, улучшилось качество оказываемой помощи больным», - сказал Астамур Гуния.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 17 февраля 2021 12:55

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