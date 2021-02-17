НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО И ВЕЩЕВОГО РЫНКОВ В СУХУМЕ

Согласно распоряжению, Сухумский городской центральный рынок будет работать во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Понедельник – выходной санитарный день. «Торговый комплекс «Сухумприбор»» будет работать в среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье и понедельник. Вторник – выходной санитарный день. Распоряжением также установлены правила в работе центрального и вещевого рынков. Продавцы должны соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) и иметь индивидуальные санитайзеры с антисептиком для обработки рук. Готовые к употреблению пищевые продукты, которые в дальнейшем не будут подвергаться термической обработке (хлеб, сыр и т.д.), должны реализовываться в индивидуальной упаковке. Руководство центрального рынка и вещевого рынка «Торговый комплекс «Сухумприбор»» должны осуществлять контроль за соблюдением продавцами установленных распоряжением правил. Санитарно–эпидемиологической станции Администрации города Сухум предписано организовать ежедневную обработку рынков дезинфицирующими средствами до открытия и после закрытия торгового дня. Распоряжение вступает в силу с 17 февраля 2021 года.

Об этом сообщает сайт столицы.