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Абхазия Информ

НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО И ВЕЩЕВОГО РЫНКОВ В СУХУМЕ

Новости Среда, 17 февраля 2021 12:21
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НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО И ВЕЩЕВОГО РЫНКОВ В СУХУМЕ

Сухум. 17 февраля 2021г. Абхазия-Информ. Глава Администрации г. Сухум Беслан Эшба подписал распоряжение «Об установлении графика работы Сухумского городского центрального рынка и государственного вещевого рынка «Торговый комплекс «Сухумприбор»».

 

Согласно распоряжению, Сухумский городской центральный рынок будет работать во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Понедельник – выходной санитарный день. «Торговый комплекс «Сухумприбор»» будет работать в среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье и понедельник. Вторник – выходной санитарный день. Распоряжением также установлены правила в работе центрального и вещевого рынков. Продавцы должны соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) и иметь индивидуальные санитайзеры с антисептиком для обработки рук. Готовые к употреблению пищевые продукты, которые в дальнейшем не будут подвергаться термической обработке (хлеб, сыр и т.д.), должны реализовываться в индивидуальной упаковке. Руководство центрального рынка и вещевого рынка «Торговый комплекс «Сухумприбор»» должны осуществлять контроль за соблюдением продавцами установленных распоряжением правил. Санитарно–эпидемиологической станции Администрации города Сухум предписано организовать ежедневную обработку рынков дезинфицирующими средствами до открытия и после закрытия торгового дня. Распоряжение вступает в силу с 17 февраля 2021 года.

Об этом сообщает сайт столицы.

 

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 17 февраля 2021 12:55

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