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Абхазия Информ

ГАИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ УХУДШЕНИИ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ ИЗ-ЗА НЕПОГОДЫ

Новости Среда, 17 февраля 2021 12:26
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ГАИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ УХУДШЕНИИ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ ИЗ-ЗА НЕПОГОДЫ

Сухум. 17 февраля 2021. Абхазия-Информ. На территории республики с 16 по 21 февраля ожидаются ливневые дожди, переходящие в снегопад, температура воздуха по прогнозам опуститься до минусовой отметки. На республиканской трассе возможно образование гололеда.

В связи со сложными метео условиями УГАИ МВД РА рекомендует всем водителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.

Осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам. Осадки и туман также снижают видимость на дорогах.

Управление ГАИ МВД Абхазии призывает всех участников дорожного движения по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

Об этом сообщает сайт МВД РА

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