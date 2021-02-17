РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ В АБХАЗИИ ПОЛУЧИЛИ ВАКЦИНУ СПУТНИК V

Сухум. 17 февраля 2021 г. Абхазия-Информ . На российскую военную базу в Абхазии доставили три тысячи доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом информирует пресс-служба Южного военного округа.

«На российскую военную базу в Абхазии доставлено 3 тысячи доз вакцины «Спутник V», — заявили в пресс-службе.

Партия препарата была доставлена в специальных термоконтейнерах в медицинский пункт соединения, для проведения вакцинации назначены две прививочные бригады.

Прививка производится добровольно на основании письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала. Перед процедурой все вакцинируемые проходят тщательный медицинский осмотр, а после – в течение 30 минут находятся под наблюдением врачей.

Всего в ЮВО против новой коронавирусной инфекции вакцинировано более 30 тыс. военнослужащих. До конца апреля планируется привить от COVID-19 более 225 тыс. военнослужащих ЮВО, гражданского персонала и членов их семей.