РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ В АБХАЗИИ ПОЛУЧИЛИ ВАКЦИНУ СПУТНИК V
Сухум. 17 февраля 2021 г. Абхазия-Информ. На российскую военную базу в Абхазии доставили три тысячи доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом информирует пресс-служба Южного военного округа.
«На российскую военную базу в Абхазии доставлено 3 тысячи доз вакцины «Спутник V», — заявили в пресс-службе.
Партия препарата была доставлена в специальных термоконтейнерах в медицинский пункт соединения, для проведения вакцинации назначены две прививочные бригады.
Прививка производится добровольно на основании письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала. Перед процедурой все вакцинируемые проходят тщательный медицинский осмотр, а после – в течение 30 минут находятся под наблюдением врачей.
Всего в ЮВО против новой коронавирусной инфекции вакцинировано более 30 тыс. военнослужащих. До конца апреля планируется привить от COVID-19 более 225 тыс. военнослужащих ЮВО, гражданского персонала и членов их семей.
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