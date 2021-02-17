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Абхазия Информ

МИНЭКОНОМИКИ: СТРОИТЕЛИТКУАРЧАЛСКОЙ ЦРБ ВЫШЛИ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

Новости Среда, 17 февраля 2021 17:50
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МИНЭКОНОМИКИ: СТРОИТЕЛИТКУАРЧАЛСКОЙ ЦРБ ВЫШЛИ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

Сухум.17 февраля 2021г. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган вместе с главой администрации Ткуарчалсокого района Исидором Дочия, начальником УКС Тимуром Агрба с очередной инспекцией посетила Ткуарчалскую ЦРБ, восстанавливаемую в рамках «Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии».

Основной корпус Ткуарчалской ЦРБ будет практически завершен через две недели: "Сейчас объект находится на завершающей стадии. Рассчитываю, что темпы на объекте не будут снижаться. Сейчас, конечно, погода немного мешает работе по благоустройству территории и на дополнительных объектах, но мы ожидаем, что основной корпус строители покинут уже через две недели", - сказала Озган.

На данном этапе в основном корпусе работает больше 40 человек. Озган дала указание увеличить количество рабочих, задействованных в строительстве дополнительного корпуса. В целом, Вице-премьер удовлетворена ходом строительных работ.

Кристина Озган попросила главврача Лали Гаргулия, также принимавшую участие в осмотре больницы, сделать свои замечания. «Если мы что-то не заметили, то прошу сейчас обратить внимание на все моменты, которые вам, как профессионалу, видны лучше. Переделывать всегда сложно. Если что-то нужно исправить, лучше это сделать сейчас», - сказала Озган.

Подрядчик отчитался, что 60% оборудования уже находится на объекте. Главврач сообщила, что сейчас они занимаются распределением мебели в поликлинике. Два наркозных и четыре аппарата ИВЛ уже сегодня перенесены в оперблок. Озган поручила Технадзору тщательно контролировать процессы на финальной стадии. Через две недели Кристина Озган снова посетит объект, чтобы проверить соблюдение сроков, обозначенных подрядчиком.

Об этом сообщает сайт министерства экономики.

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