ВЫЯВЛЕНО БОЛЕЕ 12 600 БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ

Сухум. 17 февраля 2021г. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 166 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 24 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 67 человек, у 53 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 16 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутской ЦРБ скончались два пациента.

- Мужчина 1939 года рождения, умер 17 февраля.

- Мужчина 1935 года рождения, умер 16 февраля.

Основной диагноз пациентов - новая коронавирусная инфекция.

В Сухумской инфекционной больнице 22 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Ткуарчалской ЦРБ - 5, в Гагрской ЦРБ - 18, в российском военном госпитале в Сухуме - 24 пациента.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12618 человек, в эту цифру включены - 449 случаев заболевания подтвержденных в частных лабораториях. Зарегистрировано 195 летальных случаев. Выздоровели 11865 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.