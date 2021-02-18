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Абхазия Информ

КРИСТИНА ОЗГАН ПОБЫВАЛА НА МЕСТЕ ОПОЛЗНЯ В ТКУАРЧАЛЬСКОМ РАЙОНЕ

Новости Четверг, 18 февраля 2021 10:08
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КРИСТИНА ОЗГАН ПОБЫВАЛА НА МЕСТЕ ОПОЛЗНЯ В ТКУАРЧАЛЬСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 17 февраля 2021г. Абхазия-Информ. 16 февраля Вице-премьер, Министр экономики Кристина Озган с рабочим визитом побывала в Ткуарчалском районе, чтоб оценить текущую ситуацию на месте оползня в селе Бедиа ду., - сообщает Официальный сайт Минэкономики РА.

Дорога, связывавшая три села (Бедиа ду, Агу-Бедиа и Бедиа) с городом Ткуарчал и два жилых дома пострадали в результате оползня 22 января.

Вместе с Вице-премьером на место аварийного участка дороги выехали Глава администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия, Генеральный директор ГП «Абхазберегозащита» Гурам Харазия, Начальник УКС Тимур Агрба и Начальник Управление геологии и геодезии Адамыр Ахуба.

После осмотра участка Озган дала поручение Государственному предприятию «Берегозащита» по подготовке предложений по обеспечению сообщения между селом Бедиа и городом Ткуарчал.

«Государственному предприятию «Абхазберегозащита» подготовить предложение по обеспечению сообщения двух населенных пунктов, то есть села Бедиа и города Ткуарчал по временной схеме и отводу воды от аварийного участка, - сказала Озган.

УКСу поручено совместно с Управлением геологии и геодезии проработать вопрос возможности привлечения профильного учреждения РФ для определения оценки подвижности данного участка.

«Также геологи должны дать заключение, по схеме, которую предложит «Абхазберегозащита». УКС должен будет дать оценку объему работ», - отметила Вице-премьер.

Кристина Озган побывала в доме семьи Самсония. Из аварийного дама восемь членов семьи временно переехали к родственникам. Государство окажет пострадавшим помощь.

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