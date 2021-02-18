 

В мире

В АТОР СПРОГНОЗИРОВАЛИ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ОТДЫХ В ТУРЦИИ
января 26 2021

В АТОР СПРОГНОЗИРОВАЛИ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ОТДЫХ В ТУРЦИИ

После окончания действия акции раннего бронирования, которая финиширует в конце марта, цены на отдых в Турции в сезоне-2021 вырастут,…
НА 20-ДОЛЛАРОВОЙ КУПЮРЕ ПОЯВИТСЯ ПОРТРЕТ ТЕМНОКОЖЕЙ АКТИВИСТКИ ПО БОРЬБЕ С РАБСТВОМ
января 26 2021
НА 20-ДОЛЛАРОВОЙ КУПЮРЕ ПОЯВИТСЯ ПОРТРЕТ ТЕМНОКОЖЕЙ АКТИВИСТКИ ПО БОРЬБЕ С РАБСТВОМ
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ С 18 ЯНВАРЯ ВОЗОБНОВЯТСЯ ОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛАХ
января 15 2021
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ С 18 ЯНВАРЯ ВОЗОБНОВЯТСЯ ОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛАХ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Февраль 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МЧС ВЗЯЛО ПОД КОНТРОЛЬ СИТУАЦИЮ С ОПОЛЗНЕМ ВСЕЛЕ БЕДИА ДУ

Новости Четверг, 18 февраля 2021 11:56
Оцените материал
(0 голосов)
МЧС ВЗЯЛО ПОД КОНТРОЛЬ СИТУАЦИЮ С ОПОЛЗНЕМ ВСЕЛЕ БЕДИА ДУ

Сухум. 18 февраля 2021г. Абхазия-Информ. Министр ЧС Абхазии Лев Квициния провел мониторинг оползня в Ткуарчалском районе в селе Бедиа Ду.

В зоне схода оползня оказались три подворья, дома в которых практически стали не пригодны для жилья. Жителям пришлось покинуть свои дома. Однако, по словам министра по ЧС Льва Квициния, серьёзную озабоченность вызывает тот факт, что в районе оползня наблюдается весьма активное передвижение сельчан, что чревато непредсказуемыми последствиями. Данную озабоченность со стороны спасателей разделяет и руководство района. Проблема с оползневым участком требует комплексного решения. Пока же сотрудники спасательного ведомства страны продолжат активно мониторить ситуацию для предупреждения чрезвычайных ситуаций на оползневом участке.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 18 февраля 2021 12:01

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « КРИСТИНА ОЗГАН ПОБЫВАЛА НА МЕСТЕ ОПОЛЗНЯ В ТКУАРЧАЛЬСКОМ РАЙОНЕ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.