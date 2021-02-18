МЧС ВЗЯЛО ПОД КОНТРОЛЬ СИТУАЦИЮ С ОПОЛЗНЕМ ВСЕЛЕ БЕДИА ДУ
Сухум. 18 февраля 2021г. Абхазия-Информ. Министр ЧС Абхазии Лев Квициния провел мониторинг оползня в Ткуарчалском районе в селе Бедиа Ду.
В зоне схода оползня оказались три подворья, дома в которых практически стали не пригодны для жилья. Жителям пришлось покинуть свои дома. Однако, по словам министра по ЧС Льва Квициния, серьёзную озабоченность вызывает тот факт, что в районе оползня наблюдается весьма активное передвижение сельчан, что чревато непредсказуемыми последствиями. Данную озабоченность со стороны спасателей разделяет и руководство района. Проблема с оползневым участком требует комплексного решения. Пока же сотрудники спасательного ведомства страны продолжат активно мониторить ситуацию для предупреждения чрезвычайных ситуаций на оползневом участке.
Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.