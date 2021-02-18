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Абхазия Информ

ВСЕ СЛУЖБЫ ЧЕРНОМОРЭНЕРГО ПЕРЕВЕДЕНЫ НА УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Новости Четверг, 18 февраля 2021 15:28
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Сухум. 18 февраля 2021. Абхазия-Информ. В связи с ухудшившимися погодными условиями и выросшими нагрузками на энергосистему страну, что обусловило ряд аварийных ситуаций, все службы РУП Черноморэнерго переведены на усиленный режим работы, для своевременного реагирования на внештатные ситуации. Во избежание выхода из строя оборудования, на подстанциях будут вводиться временные ограничения, при достижении нагрузок критических величин. 

Сообащется на странице ведомтсва в соцсети Фейсбук.

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