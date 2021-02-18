В МИНЭКОНОМИКИ ОБСУДИЛИ ВОПРОС УТВЕРЖДЕНИЯ ЛЕСОСЕЧНОГО ФОНДА НА 2021 ГОД

Сухум. 18 февраля 2021г. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела рабочее совещание по вопросу утверждения лесосечного фонда на 2021 год с представителями Государственного управления лесного хозяйства, Государственного комитета по экологии, Очамчырского и Гулрыпшского лесхозов.

На совещании обсуждались положения Постановлений Кабинета Министров Республики Абхазия №55 и №114 (об образовании и управлении Национальным парком Республики Абхазия Кодорское ущелье), в соответствии с которыми, территории, на которых с советских времен производилась вырубка леса попали в границы Национального парка Кодорское ущелье.

Сложность заключается в том, что при разработке проекта Постановления не были учтены границы населенных пунктов, которые в настоящее время вошли в территорию Национального парка, а также не учтены территории, на которых возможна промышленная вырубка леса. Это противоречит закону «Об особо охраняемых природных территориях», согласно которому рубка леса, проживание и ведение хозяйственной деятельности на территории Национального парка запрещены.

Кристина Озган попросила выработать предложения на основании заключения экологов по изменению границ Национального парка, с учетом территорий населенных пунктов.

Об этом сообщает сайт ведомства.