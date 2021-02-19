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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ ОФИС УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Новости Пятница, 19 февраля 2021 17:04
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ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ ОФИС УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 19 февраля 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания и Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл обсудили вопросы обеспечения и прав граждан и соблюдение законности должностными лицами. Сегодня Глава государства посетил офис   Аппарата Уполномоченного по правам человека.  Об этом сообщает сайт главы государства. 

Асида Шакрыл поблагодарила Главу государства за проявленный интерес к деятельности Аппарата Уполномоченного по правам человека.

«Это молодой институт и многие чиновники не привыкли к нему, поэтому нам нужна Ваша помощь»,-обратилась Шакрыл к Президенту. По ее словам, основная проблема в том, что закон легко нарушается чиновниками высшего и среднего звена, и за это редко, кто несет ответственность. Никакие реформы не будут иметь успеха, пока не будет уважения к закону. Можно расписать любую идеальную концепцию, но она никогда не будет реализована без соблюдения законов», - считает она.

Аслан Бжания сказал, что права граждан закреплены в Конституции Республики Абхазия, и их защита – одна из приоритетных задач властей. «Я, конечно же буду уделять особое внимание деятельности вашей организации».-сказал Президент.

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