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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ ОФИС АССОЦИАЦИИ «ИНВА-СОДЕЙСТВИЕ»

Новости Пятница, 19 февраля 2021 17:09
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ ОФИС АССОЦИАЦИИ «ИНВА-СОДЕЙСТВИЕ»

Сухум. 19 февраля 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания посетил офис Ассоциации «Инва-Содействие».

Координатор Ассоциации Алхас Тхагушев презентовал Президенту программу «Нулевая смертность на дорогах», направленную на уменьшение количества ДТП в Абхазии. По словам Тхагушева, Ассоциация намеревается акцентировать свое внимание в этом году на теме безопасности на дорогах. «Мы знаем, что вы, будучи кандидатом в Президенты, обозначали этот вопрос как один из приоритетов. И мы хотим ознакомить вас с нашими наработками», - сказал Тхагушев.

Президент Аслан Бжания подчеркнул важность решения проблемы и существенного сокращения смертности на дорогах страны. «К сожалению, в 2020 году в результате ДТП погибло 57 человек. Это на одного больше чем в 2019 году. И это при том, что интенсивность движения автотранспортных средств в 2020 году из-за пандемии и закрытой границы была меньше», - сказал Президент. Он также сообщил, что перед МВД поставлена задача - до первого марта усилить работу в этом направлении. «Затем мы проведем сравнительны анализ показателей этого и прошлых годов.. В зависимости от результатов будем принимать соответствующие решения, в том числе и кадровые», - сказал Аслан Бжания.

Президент подчеркнул, что проблему безопасности на дорогах надо решать комплексно. «Это - проблема не только сотрудников ГАИ. Здесь есть правовая и техническая стороны.

Глава государства напомнил, что Правительство Москвы выразило готовность помочь в реализации программы   «Безопасный город». Речь идет в том числе и о специальных технических средствах для контроля участников дорожного движения», - сказал он.

Президент обратил внимание и на такое обстоятельство, что в ДТП погибают и получают увечья больше людей, чем от тяжких и особо тяжких преступлений. «МВД готовит предложения по внесению изменений в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс. Плюс разъяснительная работа и мотивация сотрудников органов внутренних дел», - отметил глава государства.

Сообщает сайт президента РА.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Пятница, 19 февраля 2021 17:11

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