СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ АБХАЗИИ ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТЫ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЫ РОССИИ»

Сухум. 19 февраля 2021. Абхазия-Информ. Первый заместитель начальника ФАУ «Главгосэкспертиза России» Вадим Андропов направил специалистам в строительной отрасли из Абхазии сертификаты, подтверждающие успешное прохождение обучения.

В Результате достигнутых договоренностей Вице-премьера, министра экономики Кристины Озган с руководством Главгосэкспертизы России было организовано взаимодействие с Государственным управлением Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в вопросе подготовки специалистов градостроительного законодательства по порядку организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

По итогам проведенного обучения специалисты Республики Абхазия успешно прошли проверку знаний в виде двухэтапной оценки, включающей в себя тестирование и устный экзамен.

В своем благодарственном письме Вадим Андропов отметил проявленную специалистами вовлеченность и заинтересованность. Абхазские специалисты сформировали предложения для подготовки законопроекта о внесении дополнений в некоторые нормативные правовые акты, регламентирующие процедуры проведения государственной экспертизы.

Сертификаты, подтверждающие успешную проверку знаний выданы: Беслану Абухба, Лиде Данелия, Артуру Папазяну, Саиду Пачулия, Эльвире Торосян, Илоне Урбан, Александру Чачба.

Об этом сообщает сайт министреств экономики РА.