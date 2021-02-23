В БОЛЬНИЦАХ АБХАЗИИ 90 БОЛЬНЫХ С ДИАГНОЗОМ COVID-19

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 49 человек, у 41 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.

Сухум. 23 февраля 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 250 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 25 из них.

В Гудаутской ЦРБ скончалась пациентка 1949 года рождения. У нее была выявлена новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония. У пациентки также были сопутствующие хронические заболевания.

В Сухумской инфекционной больнице 13 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 7, в Ткуарчалской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 13, в российском военном госпитале в Сухуме - 15 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12725 человек. Зарегистрировано 196 летальных случаев. Выздоровели 12017 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать