В ЦВЗ ОТКРЫЛАСЬ ЭКСПОЗИЦИЯ КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ ПАМЯТНИКОВ СЕРГЕЮ БАГАПШ

Сухум. 24 февраля 2021. Абхазия-Информ. С 28 февраля по 3 марта на сайте Министерства культуры пройдет онлайн голосование за лучший проект памятника второму президенту Абхазии Сергею Васильевичу Багапш (1949-2011). Об этом сообщает сайт министерства культуры.

С сегодняшнего дня в Центральном выставочном зале Союза художников открыта экспозиция нескольких проектов, авторы которых не оглашаются.

3 марта состоится заседание госкомиссии по монументальному искусству, которая должна будет выбрать лучшие из представленных художественных идей.

Все работы пронумерованы и закодированы. Комиссия и горожане должны выбрать наиболее понравившиеся проекты для установки памятников в Сухуме и г. Очамчыра. Итоги онлайн-голосования будут приравнены к одному голосу участника конкурсной комиссии.