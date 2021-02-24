БАНК АБХАЗИИ: ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ФИЗЛИЦ ЗА 2020 ГОД СОСТАВИЛИ 5,4 МЛРД РУБ

Сухум. 24 февраля 2021. Абхазия-Информ. За 2020 год из Абхазии в страны ближнего и дальнего зарубежья через системы денежных переводов («Contact», «Золотая Корона», «Юнистрим») было переведено 5 442,2 млн руб., что на 0,6% меньше, чем за 2019 год. Сообщает сайт Национального банка РА.

В структуре денежных переводов из страны наибольший удельный вес приходится на долю переводов в Россию – 4 352,6 млн руб. или 80,0%. Объем переводов в страны Средней Азии за 2020 год составил 596,8 млн руб. (11,0% от общей суммы), в том числе в Узбекистан – 450,7 млн руб. (8,3%), Таджикистан – 141,3 млн руб. (2,6%). Денежные переводы в Турцию за 2020 год составили 358,4 млн руб. или 4,6% от общей величины денежных переводов физических лиц без открытия счета.

Совокупный объем денежных переводов в Абхазию, осуществленных физическими лицами через системы денежных переводов без открытия счетов за 2020 год, составил 932,3 млн руб. и по сравнению с 2019 годом увеличился на 1,2%.

Наибольший удельный вес в структуре переводов в Абхазию приходится на переводы из России– 856,1 млн. руб. или 91,8%. На долю переводов из стран СНГ приходится 41,0 млн руб. или 4,4% общей величины переводов в республику за 2020 год. Совокупная доля переводов из стран дальнего зарубежья – 3,8%.

В структуре платежных систем преобладают переводы, осуществленные по системе «Contact», на их долю приходится 80,0% денежных переводов из Абхазии, а также 32,8% от объема входящих денежных переводов. При этом платежная система «Золотая Корона» сохраняет лидерские позиции по переводам в Республику Абхазия – 60,6% от общей суммы входящих переводов.

Средняя сумма одного перевода физического лица, отправленного из Абхазии в 2020 году, составила 26,1 тыс. руб., тогда как средняя сумма входящего перевода – 21,9 тыс. руб.