 

В мире

ПРИ ДОХОДЕ ДО 5 ТЫСЯЧ ЮАНЕЙ ГРАЖДАНЕ КИТАЯ НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
февраля 22 2021

ПРИ ДОХОДЕ ДО 5 ТЫСЯЧ ЮАНЕЙ ГРАЖДАНЕ КИТАЯ НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Всекитайским собранием народных представителей увеличен размер дохода граждан, который не будет облагаться налогом. В качестве…
МОСКВА И КАИР ДОГОВОРИЛИСЬ О ЗАПУСКЕ ЧАРТЕРОВ НА КУРОРТЫ
февраля 19 2021
МОСКВА И КАИР ДОГОВОРИЛИСЬ О ЗАПУСКЕ ЧАРТЕРОВ НА КУРОРТЫ
В АТОР СПРОГНОЗИРОВАЛИ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ОТДЫХ В ТУРЦИИ
января 26 2021
В АТОР СПРОГНОЗИРОВАЛИ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ОТДЫХ В ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Февраль 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БАНК АБХАЗИИ: ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ФИЗЛИЦ ЗА 2020 ГОД СОСТАВИЛИ 5,4 МЛРД РУБ

Новости Среда, 24 февраля 2021 15:00
Оцените материал
(0 голосов)
БАНК АБХАЗИИ: ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ФИЗЛИЦ ЗА 2020 ГОД СОСТАВИЛИ 5,4 МЛРД РУБ

Сухум. 24 февраля 2021. Абхазия-Информ. За 2020 год из Абхазии в страны ближнего и дальнего зарубежья через системы денежных переводов («Contact», «Золотая Корона», «Юнистрим») было переведено 5 442,2 млн руб., что на 0,6% меньше, чем за 2019 год. Сообщает сайт Национального банка РА.

В структуре денежных переводов из страны наибольший удельный вес приходится на долю переводов в Россию – 4 352,6 млн руб. или 80,0%. Объем переводов в страны Средней Азии за 2020 год составил 596,8 млн руб. (11,0% от общей суммы), в том числе в Узбекистан – 450,7 млн руб. (8,3%), Таджикистан – 141,3 млн руб. (2,6%). Денежные переводы в Турцию за 2020 год составили 358,4 млн руб. или 4,6% от общей величины денежных переводов физических лиц без открытия счета.

Совокупный объем денежных переводов в Абхазию, осуществленных физическими лицами через системы денежных переводов без открытия счетов за 2020 год, составил 932,3 млн руб. и по сравнению с 2019 годом увеличился на 1,2%.

Наибольший удельный вес в структуре переводов в Абхазию приходится на переводы из России– 856,1 млн. руб. или 91,8%. На долю переводов из стран СНГ приходится 41,0 млн руб. или 4,4% общей величины переводов в республику за 2020 год. Совокупная доля переводов из стран дальнего зарубежья – 3,8%.

В структуре платежных систем преобладают переводы, осуществленные по системе «Contact», на их долю приходится 80,0% денежных переводов из Абхазии, а также 32,8% от объема входящих денежных переводов. При этом платежная система «Золотая Корона» сохраняет лидерские позиции по переводам в Республику Абхазия – 60,6% от общей суммы входящих переводов.

Средняя сумма одного перевода физического лица, отправленного из Абхазии в 2020 году, составила 26,1 тыс. руб., тогда как средняя сумма входящего перевода – 21,9 тыс. руб.

Прочитано 2 раз
Теги

Последнее от Super User

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.