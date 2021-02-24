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Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Новости Среда, 24 февраля 2021 12:42
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В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Сухум. 24 февраля 2021. Абхазия-Информ. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Делба состоялось расширенное рабочее совещание по вопросам контроля за запретом функционирования майнинговых ферм в Абхазии с участием членов правительства, глав Администраций, таможенного комитета, комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору. Об этом сообщает кабинет министров РА.

На встрече речь шла о методах исключения фактов превышения лимитов потребления в районах республики, установленных ЧЭ на период высокой нагрузки на линии электропередач и электрические станции.  По данным встречи, за последний месяц потребление увеличилось на 100 мегаватт по республике. Это - непосильное для текущей ситуации превышение. 

«В январе потребление по республике составляло 380 мегаватт, сегодня эта цифра достигла 485 мегаватт. На всех подстанциях осуществляется работа на пределе, выше номинала, рискуя оборудованием. Уже неудобства в результате перегруза испытывают потребители подстанции «Сухум-2», «ЭПИТ», «Баслат». Если нагрузки продолжатся, мы будем вводить ограничения на потребление», - констатировал генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Михаил Логуа. 

РУП "Черноморэнерго" установило допустимые лимиты на период ремонта Ингур-ГЭС с учётом возможных нагрузок в пик, а также с учётом возобновления потребления электроэнергии учреждениях образования. Согласно мнению энергетиков, прирост потребления не естественный и резкий.

В процентном соотношении потребление превышает лимит по республике на 27 %. 

По данным отчетов глав районных Администраций, во всех районах рейдовые мероприятия продолжают осуществляться, крупные фермы отключены. Однако остаются проблемы с выявлением мелких ферм на частных территориях. 

Представители Таможенного комитета констатировали случаи вывоза оборудования для добычи криптовалют из Абхазии (свыше 6 000 аппаратов). 

По результатам обсуждений Владимир Делба поручил путём усиления рейдовых мероприятий минимизировать потребление, предотвращать случаи внутренней миграции ферм (из района в район), путём упрощения таможенных процедур для данной категории груза создать условия для беспрепятственного вывоза оборудования из республики.

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