КОНТРАБАНДНЫЕ ЗАПЧАСТИ

Сухум. 24 февраля 2021. Абхазия-Информ. Сотрудники Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК РА в городе Очамчыра в ходе оперативно-профилактических мероприятий, в результате таможенного осмотра торгового объекта обнаружили автомобильные запчасти на общую стоимость 200 900 рублей, ввезенные ранее на таможенную территорию Абхазии с нарушением таможенных правил.