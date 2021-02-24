 

В мире

ПРИ ДОХОДЕ ДО 5 ТЫСЯЧ ЮАНЕЙ ГРАЖДАНЕ КИТАЯ НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
февраля 22 2021

ПРИ ДОХОДЕ ДО 5 ТЫСЯЧ ЮАНЕЙ ГРАЖДАНЕ КИТАЯ НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Всекитайским собранием народных представителей увеличен размер дохода граждан, который не будет облагаться налогом. В качестве…
МОСКВА И КАИР ДОГОВОРИЛИСЬ О ЗАПУСКЕ ЧАРТЕРОВ НА КУРОРТЫ
февраля 19 2021
МОСКВА И КАИР ДОГОВОРИЛИСЬ О ЗАПУСКЕ ЧАРТЕРОВ НА КУРОРТЫ
В АТОР СПРОГНОЗИРОВАЛИ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ОТДЫХ В ТУРЦИИ
января 26 2021
В АТОР СПРОГНОЗИРОВАЛИ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ОТДЫХ В ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Февраль 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КОНТРАБАНДНЫЕ ЗАПЧАСТИ

Новости Среда, 24 февраля 2021 10:55
Оцените материал
(0 голосов)
КОНТРАБАНДНЫЕ ЗАПЧАСТИ

Сухум. 24 февраля 2021. Абхазия-Информ. Сотрудники Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК РА в городе Очамчыра в ходе оперативно-профилактических мероприятий, в результате таможенного осмотра торгового объекта обнаружили автомобильные запчасти на общую стоимость 200 900 рублей, ввезенные ранее на таможенную территорию Абхазии с нарушением таможенных правил.

По данному правонарушению вынесено постановление о наложении административного взыскания.

Об этом сообщает сайт ГТК РА.

Прочитано 3 раз
Теги

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ ОЦИФРОВАЛИ БАЗУ ДАННЫХ И СОЗДАЛИ ЕДИНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЕСТРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.