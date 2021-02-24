КОНТРАБАНДНЫЕ ЗАПЧАСТИ
Новости Среда, 24 февраля 2021 10:55
Сухум. 24 февраля 2021. Абхазия-Информ. Сотрудники Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК РА в городе Очамчыра в ходе оперативно-профилактических мероприятий, в результате таможенного осмотра торгового объекта обнаружили автомобильные запчасти на общую стоимость 200 900 рублей, ввезенные ранее на таможенную территорию Абхазии с нарушением таможенных правил.
По данному правонарушению вынесено постановление о наложении административного взыскания.
Об этом сообщает сайт ГТК РА.
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