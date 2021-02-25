ВЫЯВЛЕНЫ КОНТРАБАНДНЫЕ СИГАРЕТЫ НА СУММУ 144 000 РУБЛЕЙ
Сухум. 25 февраля 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Абхазии при реализации оперативной информации, на стационарном посту ГАИ «Эшера», в результате таможенного досмотра автотранспортного средства была обнаружена и изъята не оклеенная акцизными марками табачная продукция в количестве 14 000 штук на общую стоимость 144 000 рублей.
Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета.
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