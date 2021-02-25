ВЫЯВЛЕНЫ КОНТРАБАНДНЫЕ СИГАРЕТЫ НА СУММУ 144 000 РУБЛЕЙ

Сухум. 25 февраля 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Абхазии при реализации оперативной информации, на стационарном посту ГАИ «Эшера», в результате таможенного досмотра автотранспортного средства была обнаружена и изъята не оклеенная акцизными марками табачная продукция в количестве 14 000 штук на общую стоимость 144 000 рублей.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета.