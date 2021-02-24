260 ЧЕЛОВЕК ПРОШЛИ ТЕСТИРОВАНИЕ, ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 20

Сухум. 24 февраля 2021г. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 260 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 20 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 50 человек, у 43 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 16 человек, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 12 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 7, в Ткуарчалской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 13, в российском военном госпитале в Сухуме - 14 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12745 человек. Зарегистрировано 196 летальных случаев. Выздоровели 12097 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.