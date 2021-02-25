ПАРК КУРЧЕНКО ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК
Новости Четверг, 25 февраля 2021 13:24
Сухум. 25 февраля 2021. Абхазия-Информ. С 22 февраля в парке Курченко в Сухуме ведутся работы по очистке и приведению в порядок его территории.
На месте работает 10 сотрудников МУП «Благоустройство» Администрации города Сухум. Территория парка очищается от кустарников и колючек. Ведется обрезка деревьев. Акации, а также деревья, которые заросли плющом и высохли, будут вырублены - экологи дали свое заключение. Парк имени Надежды Курченко не приводился в порядок уже много лет. Об этом сообщает сайт столицы.
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