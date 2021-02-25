26 ФЕВРАЛЯ В СУХУМЕ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА
Сухум. 25 февраля 2021. Абхазия-Информ. В связи с переподключением новой водопроводной магистрали по улице Абазинская и Джонуа, 26 февраля с 06:00 до 12:00 будет ограничено движение автотранспорта на перекрестках улиц Абазинская – Лакоба, Абазинская – Ардзинба и Джонуа – Ардзинба.
Об этом сообщает Департамент ЖКХ Администрации города Сухум. Напомним, что по Инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии, в 2020 году была произведена замена коммуникационных сетей, водопровода и канализации на трех центральных улицах Сухума - Джонуа, Гулиа и Абазинская.
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