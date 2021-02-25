26 ФЕВРАЛЯ ВО ВСЕМ ГОРОДЕ НЕ БУДЕТ ВОДЫ
Новости Четверг, 25 февраля 2021 13:42
Сухум. 25 февраля 2021. Абхазия-Информ. Завтра, 26 февраля, из-за подключения нового водопровода. С 00:00 будет прекращена подача воды во всех районах г. Сухум. Работы будут проводиться ООО СП "Астория-АкваСервис" на перекрестках улиц Абазинская - Ардзинба, Абазинская - Лакоба. МУП «Водоканал» приносит извинения за временные неудобства. Об этом сообщает сайт столицы.
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