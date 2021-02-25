Показ моноспектакля проходил в камерном пространстве Арт-фойе, в котором зал всего на 50 мест, но из-за ограничительных мер зрителей допустили и того меньше, рассадив их в шахматном порядке.

По санитарно-эпидемиологическим правилам при входе всем обработали руки антисептиками, измерили температуру и раздали маски, предупредив, чтобы не снимали их в течение всего времени нахождения в театре.

Молодая актриса Милана Ломия сама стала инициатором постановки, идею сыграть в моноспектакле на основе поэмы Бродского «Шествие» вынашивала около четырех лет. Потом набралась храбрости озвучить мечту и получила поддержку руководства РУСДРАМа. «Работа актерски оказалась непростой.Ты один на сцене, не спрячешься за декорации и при этом надо настолько открыться, не жарить и не перегибать, в камерном пространстве сделать так, будто лично одному человеку все рассказываешь. Мне нравится формат, он сложный, но всестороннее развивает и с профессиональной, и с человеческой стороны», - сказала Милана.

Она рассказала, что, увлекшись в студенческие годы поэзией Иосифа Бродского, стала читать все подряд – и стихи, и эссе, и речи, и выступления. А при прочтении поэмы «Шествие» испытала катарсис, и нашла в ней ответы на многие жизненные вопросы, которые ее волновали.

Милана Ломия подчеркивает, что моноспектакль «Бродский» — это не романтичный спектакль, а своего рода спектакль-пощечина обществу в качестве отрезвляющей меры.

Режиссер-постановщик моноспектакля Мария Романова, которая ранее уже поставила в РУСДРАМе два спектакля по Ф. Лорке «Кровавая свадьба» и «Радость вопреки всему», а весной ожидается премьера по роману Г. Маркеса «Сто лет одиночества».

Следующие показы моноспектакля «Бродский» в РУСДРАМе пройдут 19 и 27 марта. РУСДРАМ открыл двери для зрителей 15 февраля после снятия части ограничений на деятельность учреждений культуры в республике. И за 10 дней в театре сыграли уже 9 спектаклей. На все спектакли все билеты были проданы.

Материал представлен редактором pr-отдела театра Амрой Амичба. rusdram.org