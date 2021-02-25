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Абхазия Информ

ВЫБРАН ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЛОГОТИП АБХАЗИИ

Новости Четверг, 25 февраля 2021 15:44
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ВЫБРАН ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЛОГОТИП АБХАЗИИ

Сухум. 25 февраля 2021. Абхазия-Информ. В  Минтуризма подвели итоги конкурса на разработку туристического логотипа Абхазии. Проект логотипа Ассоциации «Х,ара х.акалакь» стал победителем конкурса с перевесом в один голос. Сообщаетй сайт ведомства. 

Всего в конкурсную комиссии было представлено 54 работы. Из них пять работ,  присланных ранее на конкурс, включая логотип, который победил на онлайн голосовании, были отправлены на доработку с последующим участием в финальной стадии конкурса.

Основная идея  обновленного логотипа: Абхазия-туристическая страна, которая подарит яркие,  культурные открытия и новый  эмоциональный опыт. Таким образом,  по мнению авторов,  логотип будет привлекать более широкие группы туристов - ценителей новой культуры, памятников истории и природы.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 25 февраля 2021 15:56

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