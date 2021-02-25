ВЫБРАН ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЛОГОТИП АБХАЗИИ

Сухум. 25 февраля 2021. Абхазия-Информ. В Минтуризма подвели итоги конкурса на разработку туристического логотипа Абхазии. Проект логотипа Ассоциации «Х,ара х.акалакь» стал победителем конкурса с перевесом в один голос. Сообщаетй сайт ведомства.

Всего в конкурсную комиссии было представлено 54 работы. Из них пять работ, присланных ранее на конкурс, включая логотип, который победил на онлайн голосовании, были отправлены на доработку с последующим участием в финальной стадии конкурса.

Основная идея обновленного логотипа: Абхазия-туристическая страна, которая подарит яркие, культурные открытия и новый эмоциональный опыт. Таким образом, по мнению авторов, логотип будет привлекать более широкие группы туристов - ценителей новой культуры, памятников истории и природы.