ДЕПУТАТЫ СУХУМСКОГО СОБРАНИЯ ПРИВЕЗЛИ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ В ГУДАУТСКИЙ КОВИДЦЕНТР

Сухум. 15 февраля 2021. Абхазия-Информ. Депутаты Сухумского городского Собрания привезли бутилированную питьевую воду (2 250 литров) для медиков и пациентов Гудаутского госпиталя.

Ранее такая помощь была оказана Российскому мобильному госпиталю для лечения больных с COVID-19 на территории гостиницы «Айтар» и Сухумской инфекционной больнице.

Депутаты считают своим долгом помогать врачам и всему медицинскому персоналу больниц, в особенности тем, кто работает в «красной зоне», спасая человеческие жизни.

Депутаты выражают благодарность врачам, которые с первых дней пандемии спасали и сегодня продолжают спасать жизни людей.

Об этом сообщает пресс-служба СГС.