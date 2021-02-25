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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ СУХУМСКОГО СОБРАНИЯ ПРИВЕЗЛИ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ В ГУДАУТСКИЙ КОВИДЦЕНТР

Новости Четверг, 25 февраля 2021 16:54
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ДЕПУТАТЫ СУХУМСКОГО СОБРАНИЯ ПРИВЕЗЛИ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ В ГУДАУТСКИЙ КОВИДЦЕНТР

Сухум. 15 февраля 2021. Абхазия-Информ. Депутаты Сухумского городского Собрания привезли бутилированную питьевую воду (2 250 литров) для медиков и пациентов  Гудаутского госпиталя.

 

Ранее такая помощь была оказана Российскому мобильному госпиталю для лечения больных с COVID-19 на территории  гостиницы «Айтар» и Сухумской инфекционной больнице.

Депутаты считают своим долгом помогать врачам и всему медицинскому персоналу больниц, в особенности тем, кто работает в «красной зоне», спасая человеческие жизни.

Депутаты выражают благодарность врачам, которые с первых дней пандемии спасали и сегодня продолжают спасать жизни людей.

Об этом сообщает пресс-служба СГС.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 25 февраля 2021 17:05

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