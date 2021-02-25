ЗА СУТКИ ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОШЛИ 190 ЧЕЛОВЕК, ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 32 ИЗ НИХ

Сухум. 25 февраля 2021г. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 190 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 32 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 47 человек, у 39 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 17 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутской ЦРБ скончался пациент 1950 года рождения. Основной диагноз новая коронавирусная инфекция тяжелого течения. Мужчина умер 24 февраля.

В Сухумской инфекционной больнице 11 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Ткуарчалской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 14, в российском военном госпитале в Сухуме - 11 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12777 человек. Зарегистрировано 197 летальных случаев. Выздоровели 12112 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.