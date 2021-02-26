ПОСОЛЬСТВО РФ: С 1 МАРТА ВОЗОБНОВИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ВСЕМ КОНСУЛЬСКИМ ВОПРОСАМ

Сухум. 26 февраля 2021. Абхазия-Информ. С 1 марта по рабочим дням, за исключением 8 марта, возобновляется прием граждан по ВСЕМ консульским вопросам. Об этом сообщает посольство РФ в Абхазии на странице в соцсети Фейсбук.

Прием анкет на оформление пятилетних загранпаспортов будет вестись с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00. Граждане, записанные на подачу анкет с 18 ноября по 24 декабря 2020 г., будут приниматься по графику. График приема граждан, записанных на подачу анкет с 11 января 2021 г. и позже, будет опубликован в конце марта. Выдача готовых пятилетних загранпаспортов будет осуществляться с понедельника по пятницу с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00).

● Прием анкет на оформление биометрических паспортов и выдача готовых биометрических паспортов будет производиться с понедельника по среду с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед (13.00-14.00).

● Прием по вопросам гражданства и постановка на консульский учет будет вестись по понедельникам и средам с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед (13.00-14.00), а также в пятницу с 9.00 до 12.45.

● Прием по вопросам легализации, нотариата, ЗАГС, получения виз, справок об отсутствии судимости и актов о личной явке будет осуществляться с понедельника по пятницу с 9.30 до 12.45. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в консульский отдел будут допускаться не более 6 посетителей одновременно и только при наличии медицинских масок.

Лица с признаками ОРВИ допускаться не будут.