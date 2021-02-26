АСЛАН БЖАНИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ ГОТОВ К ДИАЛОГУ СО ВСЕМИ ПОЛИТИЧЕСКИМИ СИЛАМИ

В документе в частности говорится: 23 февраля 2021 года под председательством Вице-президента Республики Абхазия Б. З. Гунба состоялось совещание с участием руководителей политических партий, общественных организаций, национальных и конфессиональных общин, известных общественно-политических деятелей. Обсуждалась идея создания Общественного совета при Президенте Республики Абхазия.

В случае создания такого консультативного органа, одной из его основных задач будет обеспечение конструктивного диалога между представителями политических партий, общественных организаций, иных институтов гражданского общества и государственных органов.

С удовлетворением отмечаем, что на приглашение руководства страны обсудить перспективу создания Общественного совета откликнулись почти все политические партии и общественные организации. К сожалению, отказалась участвовать в работе совещания общественная организация «Аидгылара», накануне распространившая заявление с указанием причин своего отказа, которые, по меньшей мере, вызывают удивление.

Первой причиной была названа проведенная Президентом Абхазии Асланом Бжания 25 декабря 2020 года встреча с представителями партий и организаций, поддержавших его на выборах. По мнению авторов заявления, это указывает на то, что «Президент выбрал курс на дальнейшее разделение народа и эскалацию противостояния в обществе». Считаем такое утверждение неверным. Это подтверждает тот факт, что после вступления Аслана Бжания в должность Главы государства, при формировании правительства на своих должностях продолжила работать почти половина членов правительства прежнего состава, сформированного бывшим Президентом Раулем Хаджимба.

Даур Кове - министр иностранных дел;

Лев Квициния - министр по чрезвычайным ситуациям;

Тамаз Цахнакия - министр здравоохранения;

Руслан Аджба - министр социального обеспечения и демографической политики;

Савелий Читанава - Председатель Государственного комитета по экологии;

Кама Гогия - председатель Государственного комитета по статистике;

До недавнего времени продолжали работу на своих должностях министр по налогам и сборам Даур Курмазия и Председатель Государственного таможенного комитета Гурам Инапшба. Считаем необходимым отметить, что Гураму Инапшба, которому Президент присвоил звание генерала-майора таможенной службы, было предложено занять должность министра по налогам и сборам, от чего он отказался.

Продолжает свою работу и Генеральный прокурор Адгур Агрба, предложенный на эту должность бывшим Президентом Раулем Хаджимба.

Это только часть примеров, которые по нашему убеждению, указывают на то, что обвинения в адрес Главы государства «о продолжении курса на разделение народа» беспочвенны.

Возвращаясь к заявлению ОО «Аидгылара» считаем необходимым заявить, что 25 декабря встреча с лидерами ряда политических партий и общественных организаций состоялась по их инициативе. Об этом было сделано официальное сообщение, что подтвердил на совещании у Вице-президента и лидер партии «Айтайра» Леонид Лакербая. Нам не понятно, каким образом встреча с представителями ряда политических организаций способствует эскалации в обществе, а тем более разделению народа. Глава государства вправе встретиться как с группой политических организаций, так и персонально с политическими и общественными деятелями. Президент страны может провести встречу с отдельным гражданином страны. Это вовсе не означает, что все остальные граждане, общественные организации, партии, в том числе и оппозиционные, отсекаются от решения важных государственных задач.

Считаем необходимым также заявить, что не соответствует действительности утверждение о том, что якобы Президент Абхазии Аслан Бжания в бытность лидером оппозиции "последовательно, сознательно блокировал создание подобной консультативной площадки при Президенте". О причине отказа участвовать в консультативном Совете при экс-Президенте ни раз было заявлено Асланом Бжания в интервью и публичных выступлениях. Она заключалась в том, что из четырех организаций, входящих в Блок оппозиционных сил, приглашение участвовать в работе Совета получили только три. Просьба оппозиции включить общественную организацию "Женщины в политике", которая являлась частью БОС в состав Совета, властями была проигнорирована. В этом и состоит принципиальная разница. Авторы заявления хорошо знают, что на совещание, посвященное созданию Общественного Совета, которое проводил Вице-президент Бадра Гунба, были приглашены все без исключения оппозиционные организации.

В заявлении «Аидгылара» также говорится, что «без реагирования остались обращения РОО "Аидгылара" и факты «неоднократных задержаний членов нашей организации на МАПП "Адлер"». Хотим напомнить, что 27 января 2021 года, в ответ на заявление «Аидгылара», в котором голословно выдвигалось обвинение в адрес Главы государства, пресс-служба президента распространила комментарий, в котором содержится призыв представить в правоохранительные органы все материалы, подтверждающие высказанные претензии. (https://apsnypress.info/ru/item/2177-press-sluzhba-prezidenta-obrashchaetsya-k-rukovodstvu-roo-aidgylara-ne-delat-goloslovnykh-obvinenij) Однако, до сих пор этого сделано не было.

Относительно 33 вопросов ОО «Аидгылара» к Президенту, которые были названы еще одной причиной отказа организации участвовать в работе совещания, то пресс-служба Президента уполномочена сообщить, что ответы на них в ближайшее время получат ОО "Аидгылара" и Общественной организации ветеранов «Абааш». Они будут опубликованы в СМИ .

В связи с вышеизложенным, считаем необходимым еще раз заявить, что причины, названные ОО «Аидгылара», носят надуманный характер и демонстрируют нежелание общественной организации участвовать в конструктивном диалоге.

Вызывает удивление и комментарий, который дал журналистам после заседания лидер партии ФНЕА Аслан Барциц. По его словам, «он был бы рад и счастлив, если такая встреча состоялась ровно год назад, это время упущенных возможностей». Следует отметить, что ровно год назад страной руководил другой президент. Смеем предположить, что руководитель ФНЕА говорил об условном годе, имея в виду 10 прошедших месяцев с момента вступления в должность нового Главы государства. Тогда возникает вопрос, лидер политической партии не в курсе, что все эти месяцы в стране, как и по всему миру, были введены ограничения, которые не позволяли проводить подобного рода встречи и совещания. Из-за пандемии были отменены мировые саммиты, заседания международных организаций и другие форумы. Мы приводим их в пример, чтобы обозначить серьезность существовавшей угрозы.

По словам Аслана Барциц, оппозиционные силы, в частности, бывший кандидат в Президенты Адгур Ардзинба «посылал сигналы» Президенту. И в качестве примера Барцыц привел тот факт, что Адгур Ардзинба поехал вместе с ним по приглашению Владимира Путина в Москву на Парад Победы».

Считаем необходимым уточнить, что именно Президент делал шаги, направленные на преодоление длящейся на протяжении почти двух десятилетий конфронтации в обществе. К примеру, бывшему кандидату в Президенты было сделано предложение войти в правительство. Именно ради объединения общества Президент Аслан Бжания и включил в состав официальной делегации Адгура Ардзинба. Кстати, считаем необходимым еще раз дать пояснение - на Парад Победы Владимир Владимирович Путин пригласил Президента Абхазии Аслана Бжания. Подчеркиваем, что приглашение к совместной поездке Адгура Ардзинба является исключительной инициативой Президента Абхазии Аслана Бжания. В составе абхазской делегации по решению Президента мог оказаться любой другой общественный и государственный деятель. Мы не стали бы подчеркивать этот момент, если бы лидер ФНЕА не искажал факты.

Считаем необходимым еще раз заявить о готовности Президента Абхазии Аслана Бжания к диалогу со всеми политическими силами ради достижения стабильности в обществе и благополучия страны.