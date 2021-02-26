СЕРГЕЙ ЛАВРОВ И ГЛАВА МИД АБХАЗИИ 3 МАРТА ПРОВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ В МОСКВЕ

Сухум. 26 февраля 2021. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его абхазский коллега Даур Кове проведут 3 марта переговоры в Москве. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. /источник ТАСС/.

"3 марта планируется встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Абхазия. Он будет находиться в Москве с рабочим визитом. В рамках беседы предполагается обмен мнениями по ключевым вопросам двусторонних отношений и внешнеполитической координации на международной арене", - сказала она.

Как отметила Захарова, дружественные российско-абхазские отношения основываются на принципах союзничества, стратегического партнерства, имеют под собой прочную договорно-правовую базу и не подвержены конъюнктуре.