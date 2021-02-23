В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ ОЦИФРОВАЛИ БАЗУ ДАННЫХ И СОЗДАЛИ ЕДИНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЕСТРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Из трех программ по цифровизации, запланированных в Минюсте, две уже реализованы. Оцифрован единый реестр индивидуальных предпринимателей и единый реестр юридических лиц. Продолжается работа над единой платформой записи актов гражданского состояния и нотариальных действий.

«У нас с командой есть понимание, что нам необходимо двигаться в сторону качественного улучшения нормативно-правовой базы, регулирующей как деятельность самого ведомства, так и ту плоскость в которой принимают участие наши граждане. То есть создать такие правовые механизмы с помощью цифровых ресурсов, благодаря которым простому гражданину, который часто обращается в подведомственные органы Минюста, будут созданы более благоприятные условия для получения госуслуг», – сказал министр юстиции.

Анри Барциц пояснил на примере, чем будет полезен цифровой реестр индивидуальных предпринимателей. Так, предпринимателям часто приходится обращаться в центральный аппарат министерства для получения выписки из единого реестра ИП.

«Это один из основных документов, необходимых при определенных банковских операциях. Для его получения предпринимателям необходимо обращаться в Минюст и приезжать в Сухум из всех районов Абхазии. В ближайшее время ситуация изменится, и на основе базы данных этот документ можно будет получить на сайте Минюста, заполнив форму с персональными данными. Это облегчит процесс получения выписки», – пояснил министр юстиции.

В электронной справке вместо подписи министра юстиции будет ставиться QR-код, который операционист в банке сможет просканировать код и убедиться в подлинности документа. При этом оплату госпошлины можно будет осуществить как пластиковой картой, так и налично в ближайшем банке, приложив фото квитанции к запросу на сайте Минюста.

Министр также рассказал, как проходила работа по оцифровке базы данных, ведь всю работу специалистам приходилось проводить в ручную, а это оцифровка данных 24 тысяч индивидуальных предпринимателей и 7 тысяч юридических лиц.

«Мы подключили к реализации проекта ряд молодых специалистов, которые были приглашены в том числе и как волонтеры. Это студенты АГУ и других вузов, которые активно взялись за работу.

За четыре месяца команде удалось в ручном режиме перенести этот объем данных на цифровые носители», – сказал Барциц.

Сейчас в Минюсте идет работа над третьим цифровым проектом – единой электронной платформой записи актов гражданского состояния и нотариальных действий.

«В эту платформу должны централизовано входить все нотариальные конторы и загсы. Её создание создаст благоприятные условия для администрирования этой сферы, с одной стороны, а, с другой, создаст комфортные условия для простого гражданина, который обращается в эти органы для получения государственной услуги», – уверен министр.

Проект данной программы уже создан. В ближайшее время планируется подкрепить его нормативной базой и приступить к пилотному внедрению программы в одном из загсов и в одной из нотариальных контор страны для того, чтобы программа прошла первичный процесс адаптации и устранения технических неточностей.

«Безусловно, внедрение цифровой программы сопровождается большими трудностями технического характера, но сегодня мы уже вышли на эту дорогу, и, думаю, в ближайшее время в пилотном режиме программа будет внедрена», – подчеркнул Барциц.

Об этом сообщает сайт Минюста Абхазии.