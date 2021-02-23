ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ АБХАЗИИ БУДЕТ СОЗДАН ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

На встрече обсуждался проект положения о будущем Совете, степень актуальности и необходимости подобной структуры. «Мы хотим услышать мнение опытных людей, которые внесли свой вклад в становление и развитие нашей государственности. Нам необходимо понимать, нужна ли нам такая площадка?» – сказал вице-президент.

Бадра Гунба рассказал об идее общественного совета.

«Это будет консультативно-совещательный орган. Положение о Совете и его составе утверждает Президент.

Основным направлением деятельности совета должна стать выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам внутренней и внешней политики государства, развития экономики, социальной сферы, обеспечения соблюдения прав и свобод человека, Конституции и законов Абхазии, на основе обсуждения с представителями политических партий, общественных организаций и иных институтов гражданского общества.

В соответсвии с проектом положения, Совет будет заниматься проведением консультаций, выработкой предложений и рекомендаций по актуальным вопросам жизни страны, обеспечением конструктивного диалога между представителями политических партий и общественных организаций и властями, рассмотрением и подготовкой рекомендаций к наиболее актуальным законопроектам, а также прогнозированием их политических и социально-экономических последствий, изучением социально-экономической и общественно-политической ситуации и выработкой соответствующих предложений главе государства.

Совет имеет право участвовать в выработке решений органов исполнительной власти по вопросам, затрагивающим интересы общественных организаций, политических партий и иных институтов гражданского общества, распространять информацию о своей работе и запрашивать необходимую информацию от государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, привлекать независимых экспертов.

Заседания Совета будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. В случае необходимости может быть созвано внеочередное заседание Совета по решению его председателя, коим будет выступать глава государства.

Бадра Гунба считает важным, чтоб Совет стал эффективным органом. Он выразил убеждение, что Президент в своем выборе состава Совета будет исходить из заслуг человека и его потенциала.

«Здесь ответственность руководства страны очень высока», – сказал Гунба.

Участники совещания поддержали данную инициативу и считают, что этот орган может стать эффективным инструментом для консолидации общества.