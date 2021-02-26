ПРЕЗИДЕНТ ДАЛ ПОРУЧЕНИЕ В ТРЕХДНЕВНЫЙ СРОК ДЕМОНТИРОВАТЬ ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАЙНИНГОВОЙ ФЕРМЫ, ОБНАРУЖЕННОЙ НА ОКРАИНЕ Г. ОЧАМЧЫРА

Сухум. 26 февраля 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания приехал сегодня неожиданно на объект, где накануне была выявлена функционировавшая майнинговая ферма по добыче криптовалют, сообщает пресс-служба Президента РА. Ферма располагается на территории асфальтового завода в поселке Бабушара Гулрыпшского района.

Здесь обнаружены 300 майнинг-аппаратов. Президент приказал немедленно демонтировать их и предупредил, что проверит сегодня же лично исполнение его поручения.

Он также поручил главе Администрации Гулрыпшского района освободить от занимаемой должности главу администрации села, на территории которого действовала криптоферма.

Сегодня же глава государства приехал на другую ферму, которая расположена на территории бывшей чайной фабрики на окраине г. Очамчыра.

Начальник Очамчырского райотдела милиции Леван Ахуба доложил президенту, что владельцем фермы, согласно предоставленным документам, является житель села Баслаху Давид Гогия. Эта ферма была обнаружена два дня назад и отключена. Здесь действовали 1900 майнинг-аппаратов по добыче криптовалют, а также установлено 4 трансформатора мощностью по одному мегаватт каждый.

Аслан Бжания дал указание демонтировать все оборудования в течение трех дней.

У правоохранительных органов есть информация, что реальными владельцами данной криптофермы являются другие лица.

Аслан Бжания поручил установить круг лиц, имеющих отношение к этой деятельности.

«Если среди них есть госслужащие, предоставьте список. У нас ситуация сложная: из-за такой нагрузки на электросети не могут работать компьютерный томограф, мерзнут дети и старики, не работают также лифты. В таком незаконном виде эта деятельность на территории республики не будет иметь перспективы», - сказал Бжания.