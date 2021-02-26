СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ ПОЗДРАВЛЯЕТ РАБОТНИКОВ СМИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

«Первый номер газеты «Апсны», вышедший в свет 27 февраля 1919 года, положил начало периодической печати на абхазском языке. Журналистике и в далекие времена принадлежала значительная роль в формировании национального самосознания, в сохранении и развитии языка и культуры. Абхазская журналистика в своем развитии прошла несколько сложных этапов.

В период национально-освободительного движения сотрудники СМИ противостояли информационной войне, направленной против народа Абхазии. Абхазские журналисты проявили верность своей профессии в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. и внесли неоценимый вклад в достижение Победы.

В нынешних условиях пандемии СМИ вынуждены были изменить десятилетиями складывавшийся порядок работы, профессионально реагировать на меняющиеся обстоятельства. И в этот ответственный период многие журналисты были на передовой, выдавая срочные информации о мероприятиях по борьбе с пандемией, рассказывая о героической работе медиков и других служб, ответственных за охрану здоровья населения Абхазии. Средства массовой информации сумели адаптироваться к новым условиям и эффективно организовать работу, благодаря чему удалось продолжить также обсуждение других, не менее актуальных и злободневных для нашей республики тем.

К глубокому сожалению, в этом году из-за ситуации с пандемией коронавируса нет возможности традиционно отметить всем вместе наш профессиональный праздник – провести ежегодный бал журналистов. Но будем терпеливы, пройдут сложные времена, и у нас непременно будет возможность собраться, поздравить друг друга за стойкость и ответственность в работе, отметить успешные программы и публикации. Главное – будьте здоровы, берегите себя, и хороших нам всем новостей!

Руслан Хашиг, председатель Союза журналистов Республики Абхазия».