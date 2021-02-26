ЗА СУТКИ ВЫЯВИЛИ 11 ЧЕЛОВЕК С ДИАГНОЗОМ COVID-19

Сухум. 26 февраля 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 161 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 11 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 44 человека, у 37 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 16 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутской ЦРБ скончался мужчина 1958 года рождения. Основной диагноз новая коронавирусная инфекция. Пациент умер 25 февраля.

В Сухумской инфекционной больнице 10 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 6, в Ткуарчалской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 14, в российском военном госпитале в Сухуме - 9 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12788 человек. Зарегистрировано 198 летальных случаев. Выздоровели 12169 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.