 

В мире

БОЛЬШИНСТВО РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ РАССЧИТЫВАЕТ НА ПОЛНОЕ ОТКРЫТИЕ ГРАНИЦ В 2021 ГОДУ
февраля 24 2021

БОЛЬШИНСТВО РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ РАССЧИТЫВАЕТ НА ПОЛНОЕ ОТКРЫТИЕ ГРАНИЦ В 2021 ГОДУ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Больше половины российских путешественников (60%) рассчитывают на полное открытие границ в…
ПРИ ДОХОДЕ ДО 5 ТЫСЯЧ ЮАНЕЙ ГРАЖДАНЕ КИТАЯ НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
февраля 22 2021
ПРИ ДОХОДЕ ДО 5 ТЫСЯЧ ЮАНЕЙ ГРАЖДАНЕ КИТАЯ НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
МОСКВА И КАИР ДОГОВОРИЛИСЬ О ЗАПУСКЕ ЧАРТЕРОВ НА КУРОРТЫ
февраля 19 2021
МОСКВА И КАИР ДОГОВОРИЛИСЬ О ЗАПУСКЕ ЧАРТЕРОВ НА КУРОРТЫ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Февраль 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ РАБОТНИКОВ СМИ АБХАЗИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Новости Суббота, 27 февраля 2021 11:42
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ РАБОТНИКОВ СМИ АБХАЗИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Сухум. 27 февраля 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания поздравил работников СМИ Абхазии с профессиональным праздником.

«Поздравляю всех работников средств массовой информации Абхазии с профессиональным праздником. День, в который отмечается этот праздник, имеет большое значение в истории Абхазии. 27 февраля 1919 г.   вышел в свет первый номер абхазской газеты «Апсны».

Национальная печать, телевидение и радио всегда были выразителями мнения нашего народа. Невозможно переоценить роль, которую сыграли абхазские СМИ во время Отечественной войны 1992 – 1993 гг., донося до мирового сообщества правду о событиях в Абхазии, сражавшейся за свою свободу и независимость. Вечная память работникам СМИ, погибшим во время войны.   Для нашей страны, вставшей на путь демократического развития, большое значение имеют свобода слова и развитие СМИ.

Нынешнее время возлагает особую ответственность на журналистов. Именно от них читатели, телезрители и радиослушатели ежедневно ждут объективной и непредвзятой информации о событиях, происходящих в стране», - отмечается в поздравлении главы государства.

https://apsnypress.info

Прочитано 2 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗА СУТКИ ВЫЯВИЛИ 11 ЧЕЛОВЕК С ДИАГНОЗОМ COVID-19 И.О. ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ РАБОТНИКОВ СМИ АБХАЗИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.