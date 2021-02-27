И.О. ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ РАБОТНИКОВ СМИ АБХАЗИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

В тексте поздравления говорится:

«Уважаемые журналисты! В знак уважения к вашей профессии и признания важной роли печатного слова в жизни страны появился этот государственный праздник – День работников СМИ.

Ваши рабочие будни – это неустанный поиск и кропотливый труд, срочные задания, работа на месте событий. Это творчество и вместе с тем большая ответственность, потому что в своих материалах вы поднимаете острые политические, социальные и экономические проблемы, отвечаете на волнующие вопросы.

Во все времена пресса была и остается важным институтом общества, а достоверность и беспристрастность – важные принципы каждого журналиста. От вашей работы зависит осведомленность, информированность и мнение граждан.

Спасибо, что в это непростое время вы держите жителей республики в курсе важных решений, разъясняете и убеждаете, помогаете быстрее справиться с новыми вызовами.

Желаю каждому из вас здоровья, успехов и интересных профессиональных задач!»