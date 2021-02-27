И.О. ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ РАБОТНИКОВ СМИ АБХАЗИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
Сухум. 27 февраля 2021. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Премьер-министра Республики Абхазия Владимир Делба поздравил журналистов и сотрудников информационных изданий с Днём работников средств массовой информации.
В тексте поздравления говорится:
«Уважаемые журналисты! В знак уважения к вашей профессии и признания важной роли печатного слова в жизни страны появился этот государственный праздник – День работников СМИ.
Ваши рабочие будни – это неустанный поиск и кропотливый труд, срочные задания, работа на месте событий. Это творчество и вместе с тем большая ответственность, потому что в своих материалах вы поднимаете острые политические, социальные и экономические проблемы, отвечаете на волнующие вопросы.
Во все времена пресса была и остается важным институтом общества, а достоверность и беспристрастность – важные принципы каждого журналиста. От вашей работы зависит осведомленность, информированность и мнение граждан.
Спасибо, что в это непростое время вы держите жителей республики в курсе важных решений, разъясняете и убеждаете, помогаете быстрее справиться с новыми вызовами.
Желаю каждому из вас здоровья, успехов и интересных профессиональных задач!»
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