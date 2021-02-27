В ГУДАУТСКОЙ ЦРБ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ СКОНЧАЛИСЬ 4 ПАЦИЕНТА

Сухум. 27 февраля 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 200 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 26 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 42 человека, у 32 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутской ЦРБ скончались 4 пациента, - мужчина 1958 г.р. и три женщины 1981, 1940 и 1941 годов рождения. Основной диагноз пациентов новая коронавирусная инфекция.

В Сухумской инфекционной больнице 12 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 6, в Ткуарчалской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 12, в российском военном госпитале в Сухуме - 7 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12814 человек. Зарегистрировано 202 летальных случая. Выздоровели 12303 человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.