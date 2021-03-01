2 МАРТА НАЧИНАЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОВ В СУХУМСКОЕ СОБРАНИЕ
Новости Понедельник, 01 марта 2021 13:32
Сухум. 1 марта 2021. Абхазия-Информ. 2 марта Сухумская избирательная комиссия по выборам в органы местного самоуправления начинает регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в Сухумское городское Собрание.
Выборы в органы местного самоуправления Абхазии пройдут 11 апреля 2021 года.
Последнее от Super User
- МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ РОССИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ В АБХАЗИИ
- ПО СВОДКАМ МВД РА
- В ГУДАУТСКОЙ ЦРБ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ СКОНЧАЛИСЬ 4 ПАЦИЕНТА
- И.О. ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ РАБОТНИКОВ СМИ АБХАЗИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
- ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ РАБОТНИКОВ СМИ АБХАЗИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ