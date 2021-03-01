ПО СВОДКАМ МВД РА

Оперативные мероприятия провели сотрудники управления уголовного розыска МВД. В настоящее время Виталий Федоренко отбывает 15 суток административного ареста за отказ от медицинского освидетельствования на предмет потребления наркотических и психотропных веществ. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении данного гражданина по факту незаконного приобретения, перевозки, хранения, а так же ввоза на территорию Республики Абхазия запрещенного психотропного вещества проводит линейное управление внутренних дел на транспорте МВД Абхазии.

* Сотрудники УКОН МВД Абхазии задержали двоих граждан, после пересечения ими зоны таможенного контроля КПП Псоу. Шаматава Муртаз Валерьевич 1986 г.р. житель г. Сухум хранил при себе 28 капсул запрещенного в свободном обороте на территории Республики Абхазия психотропного вещества «Прегабалин». Принадлежность изъятого препарата к запрещенному психотропному средству определена при исследовании в экспертно-криминалистическом центре МВД. У второго гражданина, так же жителя г. Сухум Хурхумал Давида Ахровича 1986 г.р. при личном досмотре изъято 26 капсул аналогичного вещества, которые последний приобрел в Российской Федерации и незаконно ввез на территорию Республики Абхазия.

На момент задержания гражданин Хурхумал пребывал в состоянии наркотического опьянения. Так же установлен факт потребления наркотического вещества и в отношении Шаматава. По факту незаконного приобретения, перевозки, хранения, а так же ввоза на территории Абхазии запрещенного в свободном обороте психотропного вещества в отношении Мартаза Шаматава возбуждено уголовное дело.

Аналогичное преступление вменяется и гражданину Хурхумал. Расследование по данным уголовным делам проводит следственный отдел линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии.

* Оперативную информацию реализовали сотрудники УКОН МВД РА, в результате чего изъято наркотическое средство "метадон". Житель с. Аацы Гудаутского района Мархолия Ахра Севович 1975 г. р. задержан после прохождения зоны таможенного контроля КПП «Псоу» и водворен в ИВС МВД РА. В ходе личного досмотра последнего сотрудниками УКОН МВД обнаружен и изъят шприц с наркотическим средством «Метадон», что установлено экспертами в результате проведенного исследования. В настоящее время Ахра Мархолия отбывает 15 суток административного ареста в нарушении ст. 45 КоАП РА. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Мархолия по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 223 и ч.1 ст. 224 прим.1 УК РА проводит СО ЛУВДТ МВД РА.

* В результате проведённых оперативных мероприятий сотрудниками УУР МВД РА после пересечения зоны таможенного контроля КПП «Псоу» задержан житель г. Сухум Смаилов Алексей Александрович 2001 г.р., у которого во время личного досмотра, проведенного в служебном порядке, обнаружено и изъято психотропное вещество «Прегабалин». Смаилов А.А. отказался от обязательного прохождения медицинского освидетельствования на предмет установления факта потребления наркотических и психотропных веществ, за что в нарушении ст. 45 КоАП РА судом г. Сухум подвергнут административному наказанию в виде ареста сроком на 15 суток и водворён в ИВС. По факту изъятия психотропного вещества в отношении Смаилова по ч.1 ст. 223 и ч. 1 ст. 224 прим.1 УК РА возбуждено уголовное дело.

* В подвальном помещении домовладения в с. Пшап по месту жительства гражданина Кансузян Сергея Андрониковича 1953 г.р. в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району обнаружены и изъяты боеприпасы, в частности, два снаряженных выстрела к ручному противотанковому гранатомёту, а так же военные винтовочные патроны калибра 7.62 в количестве 112 единиц. Согласно экспертной справке, все изъятые боеприпасы технически исправны и к производству выстрелов пригодны. По факту незаконного хранения боеприпасов уголовное дело, возбужденное в отношении Сергея Кансузян органом предварительного следствия Гулрыпшского РОВД направлено в отдел дознания МВД для дальнейшего расследования. Гражданин Кансузян на время следствия отпущен под подписку о невыезде. Об этом сообщает сайт МВД РА.