МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ РОССИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ В АБХАЗИИ

Сухум. 1 марта 2021. Абхазия-Информ. Российский военный госпиталь завершил работу в Абхазии. Сегодня президент Абхазии Аслан Бжания принял начальника мобильного многопрофильного госпиталя Министерства обороны РФ Абдулмеджида Магомедова и его заместителя Рената Курбанова по случаю завершения их миссии.

От имени народа Абхазии глава государства выразил благодарность личному составу российского военного госпиталя за помощь, оказанную в самый сложный период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. «Я абсолютно уверен в том, что ваш трудовой подвиг навсегда останется в памяти благодарных граждан Абхазии. Потому что вы помогали в тот период, когда такая помощь была нужна в наибольшей степени. Статистика впечатляет. В возглавляемом Вами госпитали вылечились сотни наших граждан. Все это работает на то, чтобы народы Абхазии и России стали еще ближе. Я хотел бы вас еще раз за это поблагодарить. Прошу передать слова благодарности личному составу военного госпиталя. Мы всегда рады вас видеть в качестве дорогих гостей. Спасибо большое. Будьте здоровы и счастливы», - сказал Аслан Бжания.

В свою очередь, начальник госпиталя Минобороны РФ Абдулмеджид Магомедов поблагодарил президента республики и все руководство страны за то, что российским военным медикам в Абхазии были созданы комфортные условия для выполнения своих служебных обязанностей. По словам Магомедова, все возникавшие вопросы решались оперативно, благодаря усилиям правительства, министерств обороны и здравоохранения.

Президент Абхазии Аслан Бжания за своевременное оказанное содействие Республике Абхазия в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, проявленные высокий профессионализм и самоотверженность, вклад в стабилизацию эпидемиологической ситуации объявил благодарность личному составу мобильного многопрофильного госпиталя Министерства обороны Российской Федерации.

Президент Абхазии вручил Абдулмеджиду Магомедову и Ренату Курбанову памятные подарки.

Сегодня в Сухуме состоялась торжественная церемония награждения личного состава Российского военного госпиталя в связи с окончанием работы в Абхазии. В церемонии участвовали И.О. премьер-министра Владимир Делба, министр обороны Владимир Ануа, министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, представители посольства России в Абхазии.

Владимир Делба поблагодарил врачей за выполненную миссию по обеспечению защиты населения республики от коронавирусной инфекции. «Сегодня работники системы здравоохранения - герои нашего времени. Несмотря на все сложности, вы боретесь за жизнь каждого человека. Это вызывает особое уважение к каждому из вас и вашей профессии. Благодаря тесному взаимодействию Минздрава с российскими медиками, а также с военным госпиталем удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, что позволяет поэтапно возвращаться к обычной жизни. Ваша помощь будет в памяти наших людей навсегда», - отметил Делба.

«В самое сложное время для Абхазии, когда эпидемический процесс начал активно развиваться, на помощь прибыла бригада российских врачей, что явилось для нас очень серьезным подспорьем. Наш медицинский персонал нес очень серьезную нагрузку, и ваше участие в лечебном процессе в борьбе с коронавирусной инфекцией стало для нас очень серьёзной помощью. И сегодня мы видим очень хорошие результаты нашей совместной слаженной работы. Хочу выразить вам благодарность от имени министерства и всей медицинской общественности»,- сказал министр здравоохранения РА Тамаз Цахнакия.

«Приезд российского военного госпиталя, стал символом того, что Абхазия не осталась наедине с постигшей ее бедой. Совместно с абхазскими коллегами вы внесли большой вклад в стабилизацию эпидемиологической обстановки в стране и укрепление российско-абхазских отношений», - отметил советник-посланник Посольства России в Абхазии Максим Литвинов.

Владимир Ануа наградил личный состав медалями Минобороны «За боевое содружество», "25 лет Министерству Обороны РА" и «За поддержание мира в Абхазии». Министр здравоохранения вручил медали «За заслуги перед отечественным здравоохранением» и памятные серебряные монеты «Аҟәа» ряду российских военных медиков.

Российским военным медикам также вручили почетные грамоты Посольства РФ в Абхазии.

Последний пациент был выписан из госпиталя 28 февраля, личный состав отбудет в РФ в течение трех дней.

Российский военный госпиталь находился в Абхазии с октября 2020 года по просьбе по просьбе руководства Абхазии. Располагался госпиталь на территории сухумского пансионата "Айтар". С октября амбулаторно-консультативную помощь в мобильном многопрофильном госпитале получили более 3 тысяч жителей Абхазии. За период работы в лаборатории полевого госпиталя было проведено до 5300 ПЦР-тестов.