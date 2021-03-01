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Абхазия Информ

БОЛЕЕ 4 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ПРОЕКТ ПЛОЩАДИ С.В. БАГАПШ

Новости Понедельник, 01 марта 2021 14:46
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Сухум. 1 марта 2021. Абхазия-информ. Более четырех тысяч человек приняли участие в онлайн голосовании на лучший проект памятника и благоустройства площади имени С.В. Багапш, в Сухуме. Онлайн голосование было открыто на сайте Министерства культуры Абхазии 28 февраля (https://www.mkra.org) и продлится до 10:00 3 марта. Жителям столицы предлагается выбрать из 10 проектов наиболее понравившийся.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 01 марта 2021 15:07

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