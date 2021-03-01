МИНЭКОНОМИКИ: 4 ВЫГОВОРА И ОДНО УВОЛЬНЕНИЕ

Сухум. 1 марта 2021. Абхазия-Информ. В Министерстве экономики состоялось совещание с и.о. генерального директора РУП «Абхазавтодор» Анатолием Аршба и сотрудниками министерства, за которыми была закреплена ответственность осуществить проверку наличия оборудования по майнингу криптовалют на территориях госпредприятий, подведомственных министерству. Об этом сообщает министерства экономики.

В ходе совещания министр представила ряд официальных документов и внутреннюю межведомственную переписку. В частности, письмо директора ДРСУ-3 РУП «Абхазавтодор» п. Бабышара Валериана Абухба, в котором он в ответ на официальный запрос министерства уведомляет о том, что на территории объекта деятельность по добыче криптовалют не ведется. На основании этих внутренних документов можно сделать вывод, что ответственные лица направили в министерство заведомо ложную информацию.

В этой связи Кристина Озган объявила и.о. генерального директора РУП «Абхазавтодор» Анатолию Аршба выговор и поручила в течение часа подготовить приказ об освобождении от занимаемой должности директора ДРСУ-3 РУП «Абхазавтодор» п. Бабышара.

Также выговор был объявлен сотрудникам министерства, которым на основании Приказа министра от 18.01.2021 года было поручено в двухдневный срок осуществить проверку исполнения Распоряжения Премьер-министра «О запрете размещения и хранения на территориях и объектах центральных и местных органов государственного управления, республиканских и муниципальных предприятий, государственных компаний и учреждений оборудования, предназначенного для добычи криптовалют». Среди них - заместитель министра экономики Теймураз Миквабия, начальник управления координации государственных предприятий Гурам Корсантия и начальник отдела лицензирования Изет Хибба.

Гурам Корсантия доложил, что поручение министра было выполнено. Соответствующая работа по мониторингу госпредприятий велась, и частичная проверка осуществлялась. Были выявлены факты нарушения Распоряжения Кабинета министров на швейной фабрике, в Доме печати, молочном заводе и хлебозаводе в г. Сухум. Озган поручила завершить работу в течение недели и в письменном виде доложить, что сейчас происходит на объектах по факту.