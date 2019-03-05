МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ АБХАЗИИ НЕ СОГЛАСНО СО СТАТЬЕЙ АГЕНТСТВА «ЕВРАЗИЯ ДЕЙЛИ», ГДЕ ДАЕТСЯ НЕКОМПЕТЕНТНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

В вышеупомянутой статье автор дает некомпетентную и необоснованную оценку состояния экономики Республики Абхазия. В своей статье он говорит о том, что в Абхазии «разваленная экономика», «результаты последних пяти лет плачевны, можно сказать, катастрофичны», «экономика остановилась».

Налицо субъективная, не имеющая ничего общего с реальностью, а возможно даже, и провокационная интерпретация абхазских реалий, которая нацелена на введение в заблуждение читателя. Удивительно, что журналист с таким опытом, в принципе не изучил действительное состояние экономики страны, и тому подтверждение абсолютное отсутствие какой-либо аргументации. Профессиональный подход в написании подобных «аналитических» статей требует после громких заявлений о том, что в Абхазии «экономика остановилась», как минимум, хотя бы одного аргумента, которого мы так и не увидели.

Важно понимать, что большинство читателей «Евразия Дейли» не являются гражданами Абхазии, а значит, лично не знакомы с действительностью. Таким образом, автор статьи вводит их в заблуждение.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба в своих выступлениях неоднократно говорил об экономических проблемах и отмечал, что тяжелое экономическое положение в стране обусловлено как объективными, так и субъективными факторами.

За последние годы государством предпринято немало усилий, направленных на развитие реального сектора экономики, поддержку экспортоориентированных производств, а также малого и среднего предпринимательства.

Посредством государственных программ, к примеру, «Программы льготно кредитования среднего и крупного бизнеса создано около десятка крупных предприятий и сотни рабочих мест. Сегодня успешно работают реализованные в рамках данной программы предприятия такие, как тепличный комплекс для выращивания овощей ООО «Кындыг-Агро» в с. Кындыг Очамчырского района, завод по производству джемов ООО «Абхазские сады» в с. Араду Очамчырского района, цех по производству полуфабрикатов, макаронных и хлебобулочных изделий ООО «Зодиак» в пос. Бзыбь Гагрского района и другие.

Государство изыскивает возможности и для льготного кредитования малого и среднего предпринимательства, что было реализовано в рамках соответствующей программы в 2015 году. В целях развития экспортного потенциала принята и реализовывается программа «Поддержка экспорта в Республике Абхазия на 2017-2019 годы», в рамах которой предусмотрены меры финансовой поддержки, направленные на возмещение организациям-экспортерам Республики Абхазия затрат, связанных с производством и продвижением продукции.

Информация обо всех мероприятиях и программах, нацеленных на развитие экономики Абхазии, находится в открытом доступе, на сайтах абхазских информационных агентств и государственных ведомств, в том числе и на сайте Министерства экономики.

Конечно, проблем остается еще много, и говорить об экономической стабильности пока не приходится. Немаловажное значение для роста экономики имеют инвестиции, на привлечение которых ориентирована работа многих государственных и коммерческих структур. Неизвестными остаются мотивы журналиста, ведь, очевидно, что подобные материалы лишь способствуют созданию негативного имиджа республики за рубежом.

Сообщает пресс-служба Министерства экономики Абхазии.