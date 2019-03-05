ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПРЕДЛАГАЕТ АБХАЗСКОМУ ДРАМТЕАТРУ НОВЫЙ УСТАВ

Сухум. 29 марта 2019г. Абхазия-Информ. Комиссия по проверке деятельности Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба под председательством первого вице-премьера Даура Аршба предложила представителям театра рассмотреть новый проект устава. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Новый Устав включает в себя 5 разделов и регулирует предмет деятельности театра и структуру управления. В частности театру предлагается разделение полномочий междудиректоромихудожественнымруководителем, обеспечивающее сосуществование и взаимодействие этих частей театра. В качестве совещательного органа предлагается создание Художественного совета в составе художественного руководителя, директора театра, режиссёров, представителей актерской труппы, деятелей культуры и искусства, а также представителя Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия РА.

В соответствии с новым уставом предполагается усиление полномочий и ответственности Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия РА по основным вопросам деятельности театра (вопросы назначения ключевых кадров; утверждение структуры и штатного расписание; утверждение репертуара и графика спектаклей и т.д.).

Вопрос о кандидатуре худрука комиссия решила оставить временно открытым. Предложения по кандидатурам поручили министерству культуры. До назначения художественного руководителя театра рассмотрением вопросов творческой деятельности театра будет заниматься Художественный совет с последующим утверждением его решений министерством культуры. До утверждения устава в новой редакции и назначении худрука театру предложи работать в соответствии с планом мероприятий на 2019 год.

Между тем, 27 марта в Международный день театра в соцсети Фейбук, на странице «Аиаша» была опубликована фотография приказа Гендиректора Нодара Чанба. Бухгалтерии театра поручено не начислять зарплату за март бастующим с 27 февраля работникам театра. Всего без зарплаты остались 41 человек: 28 актеров и 13 сотрудников административно-хозяйственной части театра.

С 27 февраля в театре против руководства театра бастуют до 50 человек. Поводом акции протеста стало категорическое несогласие с действиями гендиректора и увольнение пятерых работников.