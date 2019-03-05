ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ ОСТАНКИ ЕЩЕ ДВУХ БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ БОЙЦОВ ВО ВРЕМЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ 1992-1993 Г.Г.

В рамках совместной работы Комиссии по вопросам пропавших без вести при Кабинете Министров Абхазии и миссии Международного Комитета Красного Креста в 2019 году осуществлена идентификация останков двух бойцов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов: Хамитова Ахмеда Магомедович 1957 года рождения, Цвижба Рауля Кантовича 1964 года рождения.

Сухум. 29 марта 2019г. Абхазия-Информ. 30 марта, в Сухуме, в Парке Боевой славы состоится церемония прощания с опознанными бойцами, считавшимися пропавшими без вести во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Ахмед Хамитов участвовал в боевых действиях и состоял в батальоне «Горец» как доброволец. Он погиб в 1993 году при попытке высадки десанта на горе Ахбюк. В 1994 году Указом Президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба ему посмертно присвоили звание «Герой Абхазии».

Рауль Цвижба воевал в составе 3-го батальона «Пакуаш» 3-го полка Восточного фронт. Погиб в 1993 году при крушении вертолёта на Марухском перевале. Рауль Цвижба награждён медалью «За отвагу» посмертно.

Экспертиза останков бойцов произведена в ДНК лаборатории в городе Загребе (Хорватия) при содействии миссии Международного Комитета Красного Креста в Абхазии.

Захоронение останков Рауля Цвижба состоится в родовом селе Пакуаш Очамчырского района. Останки Ахмеда Хамитова похоронят в родном ауле в Чечненской республике.



Миссия Международного Комитета Красного Креста (МККК) продолжает программу по эксгумации и идентификации останков погибших во время грузино-абхазской 1992-1993 гг..

Реализация программы по идентификации останков бойцов, похороненных в Сухуме в Парке Боевой славы, началась в 2010 году.