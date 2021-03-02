ПОЕЗДКА В ГРУЗИЮ БЫВШЕГО СОВЕТНИКА ПРЕЗИДЕНТА СПРОВОЦИРОВАЛА АКЦИЮ ПРОТЕСТА У ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 2 марта 2021. Абхазия-Информ. Информация в соцсетях о посещении Грузии и видео бывшего советника президента РА Бенура Квирая, вызвало акцию протеста у здания Парламента. Возмущенные люди с утра вначале собрались на Площади Свободы, затем направились к зданию парламента.

Руководители оппозиционных организаций Виталий Габния (партия «Апсны»), Аслан Барциц (партия «Форум народного единства Абхазии»), Тимур Гулия (ОО «Аруаа») и Тимур Надарая вошли в здание Парламента. После того, как один из активистов оппозиционных политических сил, экс-глава Администрации Галского района Темур Надарая пообщался со спикером Парламента Валерием Кварчия, он вышел к собравшимся у стен Парламента и сообщил, что спикер и депутаты также остро отреагировали на видео, которое появилось в соцсети.

По мнению Надарая, пока Грузия не признает независимость Абхазии, никакие торгово-экономические отношения с ней недопустимы. Надарая заявил, что Парламент Абхазии должен принять решение о том, чтобы не было никаких торгово-экономических отношений между Абхазией и Грузией. «Вопросы грузино-абхазских отношений решаются в Женеве и на ИнгурГЭС. А если кто-то захочет официально заниматься торговлей с Грузией, мы это будем расценивать как измену Родине. Я не думал, что те ребята, с которыми мы вместе воевали 27 лет назад, сегодня будут говорить о торговых отношениях с Грузией», - заявил Темур Надарая. Представители оппозиционной партии "Аруаа" во время акции протеста у здания Парламента потребовали от руководства Абхазии отказаться от концепции многоуровневых переговоров с Грузией.

В здании парламента представители оппозиции встретились с депутатами парламента и руководителем Администрации Президента Алхасом Квициния, где выразили возмущение по поводу информации в соцсетях о поездке помощника президента по внешнеэкономическим вопросам Бенура Квирая в Грузию.

По завершении встречи к собравшимися у здания Парламента вышел спикер Валерий Кварчия и сообщил, что в среду 3 марта депутаты обсудят сложившуюся ситуацию.

«Нас также возмутила информация о поездке и видео, распространенные вчера в социальных сетях. На завтра мы планировали провести расширенное совещание по вопросу незаконной добычи криптовалют, но в связи с сегодняшними событиями, решили обсудить их. Если вы согласны с этим, то мы проведем завтра совещание. Мы не оставим так это дело», - сказал спикер парламента Валерий Кварчия. (по материалам ГИА «Апсныпресс»)