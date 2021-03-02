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Абхазия Информ

ЗА СУТКИ ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 19 ЧЕЛОВЕК.

Новости Вторник, 02 марта 2021 21:04
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ЗА СУТКИ ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 19 ЧЕЛОВЕК.

Сухум. 2 марта 2021Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 208 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 19 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 34 человека, у 28 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 8 человек, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 10 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 4, в Ткуарчалской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 11.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12861 человек. Зарегистрировано 202 летальных случая. Выздоровели 12387 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать

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