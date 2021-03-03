МИХАИЛА МИШУСТИНА С ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВИЛИ ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ И И.О. ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
Сухум. 3 марти 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил премьер-министра РФ Михаила Мишустина с 55-летним юбилеем.
«Михаил Владимирович, пользуясь приятной возможностью, хотел бы поблагодарить Вас и правительство Российской Федерации за неоценимую и своевременную помощь, которая была оказана нашей стране в тяжелый период пандемии коронавирусной инфекции. Убеждён, с Вашей помощью абхазо-российское сотрудничество будет активно развиваться по всем направлениям»,- отмечается в поздравлении. Аслан Бжания пожелал Михаилу Мишустину крепкого здоровья и новых успехов в деле служения России.
С юбилеем российского главу правительства и временно исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Владимир Делба.
«Неоценимый вклад в развитие Российской Федерации, ставший результатом многолетнего и ответственного труда на государственной службе, снискали Вам высокий авторитет и искреннее уважение. Высоко ценим личные усилия по сохранению и укреплению дружбы между нашими странами и народами, которые активно развиваются сегодня на прочной основе союзничества и стратегического партнерства. Выражаю уверенность, что благодаря Вашему содействию сотрудничество Республики Абхазия и Российской Федерации будет и в дальнейшем способствовать успешному торгово-экономическому, инвестиционному, культурному и гуманитарному взаимодействию, реализации перспективных проектов в различных областях»,- отмечается в поздравлении Владимира Делба
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